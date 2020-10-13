Последние новости на утро 13 октября 2020: В Госдуме ответили на заявление ЕС о санкциях из-за Навального

«КП» – о последних новостях на утро 13 октября 2020 года Фото: Александр ГЛУЗ

Последние новости на утро 13 октября 2020 года. Зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа прокомментировал заявление главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля о том, что страны — члены Евросоюза достигли политического соглашения о санкциях в отношении России из-за ситуации с блогером Алексеем Навальным. Он напомнил, что генпрокуратура РФ четыре раза запрашивала у немецкой стороны информацию по данному инциденту, и до сих пор не получила ответа. Между тем, Москва при этом сделала все, чтобы помочь расследованию в ситуации с оппозиционером и предоставила для этого всю необходимую информацию.