Глава РАН объяснил, что может остановить пандемию коронавируса

Президент РАН Александр Сергеев назвал фактор победы над коронавирусом Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Победить пандемию коронавируса поможет применение разных вакцин, опираясь на медицинские показания того или иного пациента, считает президент Российской академии наук (РАН) Александр Сергеев.

Он также отметил, что для разных категорий вакцинируемых должны быть созданы определённые вакцины. Например, в зависимости от наличия хронических заболеваний и от возраста.

- И чем больше будет вакцин, тем лучше медики смогут определять нужную в том или ином случае и адресно ее применять. Наверное, это в конечном счете остановит пандемию, - передаёт слова Александра Сергеева РИА Новости.