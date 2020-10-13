Нижегородский стрелок Даниил Монахов найден мёртвым

Подозреваемого в убийстве трех человек в Нижегородской области нашли мертвым Фото: Соцсети

Подозреваемый в убийстве трёх человек в Нижегородской области Даниил Монахов найден мертвым, сообщили в Следственном комитете.

ТАСС сообщает, что, по данным источника, стрелок покончил с собой. Его тело нашли в лесополосе. Факт обнаружения тела Монахова подтвердили в ГУ МВД по региону.

Cтрелку проведут посмертную психиатрическую экспертизу.

Сообщается также, что тело Даниила Монахова нашли в лесополосе недалеко от окраины поселка Большеорловское Борского района Нижегородской области.

- К месту вероятного нахождения подозреваемого вышли ближе к утру. Чтобы не подвергать опасности жизни сотрудников решили дождаться, когда наступит светлое время (суток), - сообщил источник агентства.