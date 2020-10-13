Эксперт объяснил опасность лишних банковских карт

Россияне, у которых много банковских карт, могут столкнуться с неожиданными штрафами или начислением процентов Фото: "КП" Архив

Владение "лишними" банковскими картами может обернуться неожиданными штрафами или начислением процентов, заявил глава отдела аналитических исследований "Высшей школы управления финансами" Михаил Коган. Специалист подчеркнул, что необходимо постоянно отслеживать состояние всех своих банковских карт.

- Важно понять, все ли карты для вас выгодны. Особенно внимательно следует отнестись к стоимости обслуживания, лимитам по возврату кешбэков и сроку их действия, - пояснил эксперт в беседе с агентством "Прайм".

Коган также напомнил, что накопленные за перелёты мили могут сгорать на счету, а кэшбек не всегда однозначно выгоден, особенно если относится только к определённым товарам.