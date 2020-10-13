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Коронавирус Covid-19

Роспотребнадзор нашёл коронавирус в больницах, магазинах и транспорте

При этом COVID-19 не обнаружен в продуктах питания
Ася КУЗНЕЦОВА
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Роспотребнадзор выявил положительные пробы на COVID-19 в окружающей среде

Роспотребнадзор выявил положительные пробы на COVID-19 в окружающей среде

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Сотрудники Роспотребнадзора провели анализ образцов смывов с поверхностей в медучреждениях, транспорте и магазинах. Несколько из них показали наличие коронавируса, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

Отмечается, что при этом COVID-19 не был найден в продуктах питания.

- Роспотребнадзор продолжает мониторинг по обследованию объектов окружающей среды на наличие вируса SARS-CoV-2. Положительных находок новой коронавирусной инфекции в продуктах питания не обнаружено. Образцы коронавируса найдены только в смывах с поверхностей объектов окружающей среды, - сообщили в ведомстве агентству РИА Новости.