Роспотребнадзор нашёл коронавирус в больницах, магазинах и транспорте

Роспотребнадзор выявил положительные пробы на COVID-19 в окружающей среде Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Сотрудники Роспотребнадзора провели анализ образцов смывов с поверхностей в медучреждениях, транспорте и магазинах. Несколько из них показали наличие коронавируса, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

Отмечается, что при этом COVID-19 не был найден в продуктах питания.

- Роспотребнадзор продолжает мониторинг по обследованию объектов окружающей среды на наличие вируса SARS-CoV-2. Положительных находок новой коронавирусной инфекции в продуктах питания не обнаружено. Образцы коронавируса найдены только в смывах с поверхностей объектов окружающей среды, - сообщили в ведомстве агентству РИА Новости.