Мясников рассказал о риске заражения коронавирусом для кошек и собак

Мясников заявил, что кошки и собаки могут болеть коронавирусом Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Телеведущий и врач Александр Мясников оценил опасность заражения коронавирусом человека от домашних кошек и собак. Специалист заявил, что достоверных исследований передачи вируса от животного хозяевам пока нет, однако заражение питомца от человека вполне возможно.

- Сразу скажу: данных за то, что новый коронавирус может передаваться от кошек и собак к человеку нет. Единичные сообщения в прессе относиться к непроверенным и недоказанным. А вот болеть КОВИДом кошки и собаки могут, - сказано в сообщении Мясникова в Telegram.

Врач отметил, что симптоматика у животных схожа с человеческой: "чихают, хандрят, отказываются от еды"

- И не они нас заражают, а мы их! Количество вирусной нагрузки для человека и маленького животного совсем разное. Нас защищает естественный иммунитет, теперь вот ждём прививки, - добавил телеведущий.

Мясников также предостерёг от лечения животных лекарствами для человека.