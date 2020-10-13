Эксперты допустили рост цены нефти до 71 доллара к 2025 году

МЭА допустило рост цены нефти выше 70 долларов за баррель к 2025 году Фото: REUTERS

В ближайшие двадцать лет цена нефти будет выше 50 долларов за баррель, а по прогнозу может увеличиться до 71 доллара за баррель к 2025 году, до 76 к 2030 и до 85 долларов за баррель к 2040 году. Такой вывод следует из доклада экспертов Международного энергетического агентства.

Аналитики в долгосрочном прогнозе на двадцать ближайших лет рассматривают несколько сценариев развития энергорынков после пандемии коронавируса. Согласно базовому сценарию предполагается, что контроль над эпидемией страны смогут получить уже в следующем году. В таком случае экономика вернутся на докризисный уровень, а государства продолжают реализовывать начатую политику в отношении климатических целей.

Если же победить пандемию к 2021 году не получится, то восстановление глобальной экономики затянутся. Цена на нефть тогда будет расти, но уже до 59 долларов за баррель к 2025 году и до 72 к 2040-ому.

По третьем сценарию, в котором власти стран мира ускоряют достижение климатических целей Парижского соглашения, стоимость нефти составит 57 долларов за баррель к 2025, однако уже к 2040 она упадет до 53 долларов.

Повышению стоимости ресурса в долгосрочной перспективе будет способствовать необходимость поддерживать баланс предложения на рынке. Для стимулирования инвестиций нужен рост цены до 70 долларов в течение следующих пяти лет, говорится в докладе МЭА, который имеется в распоряжении ТАСС.

Отмечается также, что эпоха роста мирового потребления нефти подходит к концу и завершится в период до 2030 года.