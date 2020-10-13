Курс рубля на 13 октября 2020: доллар поднялся выше 77 рублей Фото: GLOBAL LOOK PRESS

На открытии торгов Московской биржи доллар показал рост на 0,14 процента, достигнул отметки в 77,21 рубля. В это же время курс европейской валюты снизился на 0,19 процента до 90,97 рублей. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки о курсе рубля на 13 октября 2020 года.

По состоянию на 10:10 по столичному времени американская валют торговалась на уровне 77,32 рубля, увеличившись на 0,28 процента, а евро упал на 0,06 процента, до 91,09 рубля.

Декабрьский фьючерс нефти марки Brent на лондонской бирже показал рост на 0,4 процента, до 41,9 доллара за баррель, а WTI торгуется на уровне 39,9 доллара, также увеличившись на 0,4 процента.

Индекс Московской биржи этим утром составил 2846,04 пункта, а индекс РТС снижался до 1162,18 пункта.

Как ранее писал сайт kp.ru, эксперты МЭА предрекли, что к 2025 году стоимость нефти возрастет до 71 доллара, к 2030 составит уже 76 долларов, а к 2040 – 85 долларов за баррель.