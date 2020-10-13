Владимир Познер назвал идиотством упорное нежелание носить маски

Владимир Познер предложил штрафовать тех, кто не носит маску, на 25 тысяч рублей, а за повторное нарушение — на 50 тысяч Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Журналист Владимир Познер назвал идиотством отказ от ношения медицинских масок, комментируя своё предложение штрафовать россиян на крупные суммы за нарушение масочного режима в условиях распространения коронавируса.

- Те, кто не носит маску, либо просто ленятся, либо не понимают, и тогда им надо объяснить. А если они продолжают упорствовать в этом своём идиотстве — остаётся штрафовать, - заявил телеведущий в в беседе с "АиФ".

Ранее Владимир Познер предложил штрафовать на 25 тысяч рублей за первое нарушение режима обязательного ношения маски, а за второе - на 50 тысяч рублей. Журналист при этом отметил, что сначала с нарушителями следует провести беседу.

- Если кто-то обвиняет меня в кровожадности — на здоровье. Я не настаиваю именно на этих цифрах, но штраф точно должен быть чувствительным, иначе он теряет смысл, - добавил Познер.