Роспотребнадзор: почти во всех регионах России безопасно учиться в школах очно Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Практически во всех регионах России сейчас безопасно учиться в школах в очном режиме даже на фоне пандемии коронавирусной инфекции. Об этом заявила во время Международной научно-практической онлайн-конференции "Пандемия 2020: вызовы, решения, последствия" руководитель Роспотребнадзора Анна Попова во вторник, 13 октября.

- Даже в этих эпидемических условиях мы могли организовать безопасный учебный процесс для школьников, что сегодня и происходит в значительной части регионов России, почти во всех. Дети прекрасно ходят в школу в очном режиме с 1 сентября, проходят необходимую проверку на входе в учебные учреждения, - сообщила Анна Попова.

Как ранее сообщал сайт kp.ru, по данным ведомства среднесуточный показатель заболеваемости коронавирусом в России даже сейчас, во время подъема, составляет порядка 8 из 100 тысяч жителей. Это значительно ниже, чем в большинстве европейских государств.