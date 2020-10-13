Германия считает, что инцидент с Навальным должна расследовать только Россия Фото: REUTERS

Расследованием инцидента с российским блогером Алексеем Навальным должны заниматься исключительно правоохранители России, ведь именно там находится все для этого необходимое. Об этом заявил глава министерства иностранных дел Германии Хайко Маас во вторник, 13 октября.

- Если такой инцидент происходит в Сибири с гражданином России, то и расследовать его должны только российские правоохранительные органы. Все улики, свидетели, доказательства, первые анализы крови пациента находятся в России. На лечение в Берлин Навального доставили только через пару дней, - заявил политик в интервью РИА Новости.

Хайко Маас добавил, что инцидент с Навальным не является вопросом двусторонней повестки ФРГ и России, а касается всего международного сообщества.

- Мы видим, что человека отравили боевым веществом, именно поэтому подключили экспертов ОЗХО как независимую международную инстанцию. Пять лабораторий подтвердили применение химоружия. Это подкрепляет наше требование в адрес России объяснить произошедшее, - сказал глава МИД Германии.

Напомним, что российская Генпрокуратура передала Германии уже четвертый запрос об оказании правовой помощи по делу Навального. ФРГ сообщала, что запросы получает, однако до сих пор не ответила ни на один из них. В запросах России попросила ответить на вопросы о лечении пациента, предоставить результаты исследований, которые проводили немецкие специалисты, а также копию медицинской карты пациента и биологический материал для сравнительного анализа.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров объяснил, почему российская сторона не может возбудить уголовное дело по случившемуся с Навальным. Дело в том, что для возбуждения дела мало одни слов – необходимы подтверждающие факты для рассмотрения обстоятельств дела по возможному «отравлению» пациента.