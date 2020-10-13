Анна Попова: Сейчас нет смысла в блокировании экономики

Анна Попова не увидела смысла в блокировании экономики из-за COVID-19 Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В настоящее время нет смысла в блокировании экономики или каких-то ее отраслей, несмотря на рост заболеваемости коронавирусом, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Руководитель ведомства также отметила, что среднесуточный показатель заболевших в России за семь дней составляет около восьми человек на 100 тысяч населения, оставаясь низким по сравнению с другими странами.

Так, в Бельгии каждый день в среднем заражаются 28 человек из 100 тысяч, в Великобритании 22, в Израиле - 54, в Испании - 21, в Нидерландах - 27, а во Франции - 28 человек.

- Несмотря на то, что видим цифры прироста, мы сегодня в РФ не говорим о блокировании экономики, приостановлении каких-то действий, предприятий, каких-то секторов экономики, потому что на сегодняшний день смысла в этом не видим, - заявила Попова на конференции в РАНХиГС.