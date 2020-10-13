В России выявили максимум заболевших за сутки с начала пандемии коронавируса Фото: Андрей АБРАМОВ

Количество подтвержденных за одни сутки случаев заражения коронавирусом в России составило 13 868 – это максимальные прирост заболевших с начала пандемии в стране. Об этом во вторник, 13 октября, сообщает оперативный штаб по борьбе с эпидемией коронавирусной инфекции.

Отмечается, что новых инфицированных нашли во всех регионах России. У 28,1% из них нет симптомов заболевания. За минувшие сутки российские врачи зарегистрировали 244 смерти от коронавируса или осложнений после него. Смогли пройти успешный курс лечения и полностью выздороветь после инфекции еще 7 550 человек.

Общее число заразившихся с начала пандемии в России достигло отметки в 1 326 178 случаев, за весь период зафиксировали 22 966 летальных исходов, выздоровели 1 031 785 человек.

Власти страны и медики призывают россиян соблюдать все меры безопасности и использовать средства индивидуальной защиты, чтобы остановить распространение инфекции и стабилизировать обстановку. Так, в Москве ввели домашний режим для местных жителей с хроническими заболеваниями и людей старше 65 лет, а также обязали работодателей перевести определенный процент сотрудников на удаленную работу.