Зеленский рассказал о проведении опроса во время местных выборов на Украине Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Украинский президент Владимир Зеленский сообщил о проведении всенародного опроса населения страны в день местных выборов. Об этом глава государства заявил во вторник, 13 октября, в ходе своего обращения к жителям Украины, которое транслировали местные телеканалы.

- На избирательном участке 25 октября я задам жителям пять важных вопросов. Они будут касаться того, что люди обычно обсуждают на улице, в кругу семьи и интернете, о чем спорят с друзьями, родителями и таксистами. О том, о чем нас раньше никогда не спрашивали. Пять важных вопросов, чтобы узнать ваше мнение о них, - объяснил Владимир Зеленский.

Президент Украины добавил, что озвучит эти пять вопрос чуть позже. По данным источников ТАСС, один из низ будет касаться статуса Донбасса.

Ранее украинская ЦИК отменила местные выборы 25 октября в некоторых подконтрольных территориях Донецкой и Луганской областей из-за их расположения на линии фронта. Партия "Оппозиционная платформа - За жизнь" заявила, что будет обжаловать решение ЦИКа Украины в суде, назвав его "кражей голосов".