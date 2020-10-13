Шойгу заявил об обеспокоенности из-за переброски боевиков с Ближнего Востока в Карабах

Шойгу заявил турецкому министру обороны, что встревожен сообщениями о переброске в Карабах боевиков с Ближнего Востока Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил в разговоре с министром обороны Турции Хулуси Акара, что обеспокоен информацией о переброске боевиков террористических группировок с Ближнего Востока в район конфликта в Нагорном Карабахе.

- Особую тревогу Минобороны России вызывает поступающая информация о переброске в район конфликта в Нагорном Карабахе боевиков террористических группировок с Ближнего Востока, - заявили в пресс-службе Минобороны.