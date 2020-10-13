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Шойгу заявил об обеспокоенности из-за переброски боевиков с Ближнего Востока в Карабах

Глава Минобороны России выразил свою тревожность турецкому коллеге
Ася КУЗНЕЦОВА
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Шойгу заявил турецкому министру обороны, что встревожен сообщениями о переброске в Карабах боевиков с Ближнего Востока

Шойгу заявил турецкому министру обороны, что встревожен сообщениями о переброске в Карабах боевиков с Ближнего Востока

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил в разговоре с министром обороны Турции Хулуси Акара, что обеспокоен информацией о переброске боевиков террористических группировок с Ближнего Востока в район конфликта в Нагорном Карабахе.

- Особую тревогу Минобороны России вызывает поступающая информация о переброске в район конфликта в Нагорном Карабахе боевиков террористических группировок с Ближнего Востока, - заявили в пресс-службе Минобороны.