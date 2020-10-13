Вандалы осквернили памятник Советской Армии в столице Болгарии. Фото: кадр из видео Игорь Ленкин/ТАСС

В центре болгарской столицы Софии неизвестные вандалы осквернили памятник Советской Армии – освободительнице. В основании монумента на памятной надписи в ночь на вторник, 13 октября, они нарисовали нацистские символы черной краской, передает агентство ТАСС.

Отмечается, что стела уже не первый раз подвергается нападению вандалов: до этого скульптурную группу, посвященную армии СССР, раскрасили под героев американских комиксов. На головы памятникам надели маски, а само основание монумента разрисовывали различными символами и надписями.

Местные службы уже начали восстановительные работы и ищут вандалов. Российское посольство в Болгарии неоднократно выражало свое возмущение актами вандализма. Дипломаты из России обращались с просьбой обеспечить эффективную охрану монумента в мэрию Софии и органы власти страны, но атаки на памятник регулярно продолжаются.