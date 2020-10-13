Полиция Лондона сообщила о ЧП в больнице напротив парламента

В полицию Лондона поступило сообщение о тревоге в одной из больниц в центре города
Фото: GLOBAL LOOK PRESS
Полиция сообщила об инциденте в больнице St Thomas Hospital, однако подробности пока неизвестны.
- Полиция расследует сообщение о тревоге из больницы Святого Томаса. Мы предоставим дополнительную информацию, когда она станет известна, - сказано в Twitter отделения Службы столичной полиции по району Ламбет.
Сообщается также, что временно перекрыт для движения расположенный рядом с больницей Вестминстерский мост.