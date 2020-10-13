Президент Киргизии обсудил ситуацию в республике с Дмитрием Козаком

Президент Киргизии обсудил ситуацию в республике с заместителем руководителя Администрации президента РФ Дмитрием Козаком. Фото: Михаил Климентьев/ТАСС

По поручению Владимира Путина в Бишкек прибыл заместитель руководителя администрации президента России Дмитрий Козак. Он провел переговоры и обсудил ситуацию в Киргизии с президентом республики Сооронбаем Жээнбековым и премьером Жапаровым, сообщает пресс-службы главы Киргизии во вторник, 13 октября.

Отмечается, что с начала кризиса Жээнбеков несколько раз проводил телефонные разговоры с Путиным, в ходе которых российская сторона выражала беспокойство и предлагала помощь в урегулировании ситуации.

- Киргизия и РФ всегда были союзниками и стратегическими партнерами, также являются членами ОДКБ, Евразийского союза, СНГ и ШОС. Российская сторона выражала беспокойство и предлагала свою помощь по урегулированию ситуации с момента возникшего конфликта, - говорится в сообщении.

Как сообщал сайт kp.ru, ранее киргизский лидер Сооронбай Жээнбеков сообщил, что готов покинуть пост президента страны, однако только после того, как Киргизия встанет на путь законности, и ситуация в ней вернется в правовое русло.

Напомним, что в республике начались массовые акции протеста и беспорядки после оглашения итогов парламентских выборов. Сторонники не прошедших в органз власти политических партий захватили здание Белого дома, мэрию Бишкека и дом правительства.