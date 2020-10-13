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Студент МГИМО покончил с собой из-за несданной сессии

В предсмертной записке на 14 листов он обвинил во всем декана факультета
Ася КУЗНЕЦОВА
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Студент третьего курса совершил суицид из-за экзаменов

Студент третьего курса совершил суицид из-за экзаменов

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Вечером 12 октября на западе Москвы женщина нашла труп 19-летнего молодого человека. Приехавшие по её вызову на Большую Очаковскую улицу полицейские нашли рядом с телом предсмертную записку, написанную на 14 листах, сообщил источник KP.ru в правоохранительных органах.

В ней студент третьего курса МГИМО винил декана своего факультета в том, что он не смог сдать все экзамены в сессии.

Известно, что молодой человек приехал в Москву из Санкт-Петербурга.

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