Госдума приняла в I чтении закон о новом порядке формирования правительства

Госдума приняла в первом чтении закон о новом порядке формирования правительства Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Российская Государственная дума приняла в первом чтении проект закона о правительстве государства, которые предусматривает новый порядок его формирования с учетом внесенных в Конституцию РФ поправок. Автором инициативы выступил президент Владимир Путин.

По законопроекту, исполнительную власть в стране осуществляют правительство и другие федеральные органы под руководством президента. Согласной действующей редакции закона, эту власть осуществляет только кабмин.

Изменяется порядок назначения главы правительства России: президент сможет назначит кандидата премьер-министром только после утверждения Государственной думой, хотя ранее требовалось только согласие палаты парламента. Если Госдума три раза отклоняет предложенную кандидатуру, то президент вправе назначить премьера самостоятельно.

Нововведения коснутся и назначения членов правительства. Силовиков, по новому закону, назначает глава государства после консультации с Советом Федерации, а остальных утверждают депутата по предложению премьер-министра. Кандидатов в вице-премьеры и министры Госдуме также могут предложить три раза, а после отклонения президент назначит их сам.

Уход главы правительства больше не повлечет автоматический роспуск кабинета министров: президент сможет сменить премьер-министра, оставив прежних членов правительства на своих должностях. Структуру кабмина, как и ранее, будет определять сам глава России.