Разработчик вакцины от COVID-19 Гинцбург сообщил о коварности коронавируса

Коронавирус провоцирует у переболевших в тяжёлой форме выработку антител к интерферону Фото: REUTERS

У 10-15% переболевших коронавирусом в тяжёлой форме заболевание блокировали антитела к интерферону, сообщил глава центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.

- Сейчас, чем больше мы узнаем про механизм патогенеза этого возбудителя, тем [больше] мы понимаем, что он становится в нашем представлении все более коварным, - заявил Гинцбург в беседе с РИА Новости.

Специалист пояснил, что антитела к интерферону - это защитный белок, который организм выделяет ради борьбы с вирусами разного типа. Сам интерферон способен заблокировать не только вторичный иммунитет, но и врождённый иммунный ответ.

Напомним, первая в мире вакцина от коронавируса была разработана специалистами института имени Гамалеи. 11 августа, как сообщал сайт KP.ru, президент России Владимир Путин заявил, что вакцина была зарегистрирована. 9 сентября в рамках пострегистрационных испытаний вакцинация препаратом "Спутник V" началась в Москве.