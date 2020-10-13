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Тихановская выдвинула ультиматум и пригрозила "национальной забастовкой"

Светлана Тихановская выдвинула белорусским властям условия, которые должны быть выполнены до 25 октября
Ася КУЗНЕЦОВА
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Светлана Тихановская выдвинула белорусским властям условия, которые должны быть выполнены до 25 октября

Светлана Тихановская выдвинула белорусским властям условия, которые должны быть выполнены до 25 октября

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Лидер оппозиции Беларуси Светлана Тихановская выдвинула требования к властям республики.

Она заявила, что до 25 октября должны быть выполнены три требования:

"1. Лукашенко должен объявить об уходе.

2. Насилие на улицах должно остановиться полностью.

3. Все политзаключённые должны быть освобождены", - говорится в ее заявлении

Если власти не выполнят объявленные условия, Тихановская обещает национальную забастовку.

Кроме этого, бывшая кандидат в президенты Беларуси заявила о грядущих с 26 октября массовых протестах, "блокировке автомобильных трасс и обвале продаж в государственных магазинах", а до этого дня, по словам политика, "беларусы будут продолжать свой мирный и настойчивый протест".

В своём обращении Тихановская напомнила, что представители оппозиции "много раз говорили, что готовы к диалогу и переговорам"

- 25 октября мы объявляем Народный Ультиматум. У режима есть 13 дней, чтобы выполнить три обязательных требования, - также сказано в заявлении Светланы Тихановской.

Спецкор "КП" Дмитрий Стешин считает, что оппозиционеры пошли такое от бессилия. При этом угрозы протестующих, по его мнению, вполне реальны. Подробнее о причинах выдвижения ультиматума в материале на сайте kp.ru.

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