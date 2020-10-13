Дорога от границы Ямала до поста «Карамовский» отремонтирована

В Год дорог, объявленный губернатором Ямала Дмитрием Артюховым, дорожники завершили строительные работы на участке автодороги Сургут – Салехард, граница Ямало-Ненецкого автономного округа – Губкинский.

«Подрядчик с опережением сроков перевыполнил планы на текущий год: вместо 13 километров от границы Ямала в сторону Карамовского поста полностью готовы 15, оставшиеся почти 8 километров подготовлены в нижних слоях, но закончены будут в следующем году», - сообщил специалист технического надзора Ноябрьского филиала «Дорожной дирекции ЯНАО» Евгений Исаев.

Всего за два года дорожники планируют выполнить капитальный ремонт протяженностью 23 км, в том числе двух мостов через ручей на 253 км и через реку Пырын на 264 км.

Подрядная организация «ХМДС» второй год работает на Ямальских дорогах, на трассе Сургут – Салехард впервые. В работе было задействовано 75 единиц спецтехники. Заменено более 1600 дорожных плит и уложено 80 тысяч тонн асфальтобетонной смеси, сейчас завершаются работы по выравниванию обочин и установке барьерного ограждения.

«Выравнивающий слой, средняя толщина 20 сантиметров, нижний слой асфальтобетонного покрытия 7 сантиметров, верхний слой покрытия 5 сантиметров из щебеночно-мастичного асфальтобетона», - пояснил начальник дорожно-строительного участка «ХМДС» Владислав Петров.

Обратим внимание, что автодорога Сургут – Салехард единственная, соединяющая Ямал с Югрой, в планах у Ноябрьского филиала ГКУ «Дорожная дирекция ЯНАО» в 2021 году завершить капитальный ремонт на границе округов и продолжить ремонт дороги в районе Муравленко.