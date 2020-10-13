Виталий Милонов призвал отказаться от празднования Хэллоуина в российских школах

Депутат Виталий Милонов обратился к министру просвещения РФ с просьбой пресечь проведение Хэллоуина в стенах российских образовательных учреждений. Фото: Артем КИЛЬКИН

Депутат Виталий Милонов обратился к министру просвещения РФ с просьбой пресечь проведение Хэллоуина в стенах российских образовательных учреждений. Свою позицию по этому вопросу он озвучил в эфире радио "Комсомольская правда".

"Я каждый год получаю официальные ответы от Минобразования, что у нас нет этого праздника. Но очень часто в школах, особенно в прогрессивных... этот праздник отмечается. Легкий фастфуд. Зачем придумывать хорошие праздники, которые духовно обогащают человека, когда можно взять готовый такой супермаркетно-фастфудный вариант праздника" - заявил он.

При этом Милонов в целом не видит ничего крамольного в Хэллоуине, однако, по мнению депутата, недопустимо забывать о своих родных праздниках.

"Вспоминая Николая Васильевича Гоголя, я могу сказать, что русские и украинские страшилки в тысячу раз более интересные. Конечно, можно найти аналоги. Но поэтому у нас и происходит вымывание идентичного. Зачем тогда говорить на русском языке? Ведь все говорят на английском языке. Это же прикольно. На этом языке говорит Мадонна или еще кто-нибудь. Не важно. Это наша культура" - продолжил Виталий Милонов.

Также политик отметил, что на данный момент о запрете праздника разговоров не идет. Однако в школе следует уделять большее внимание праздникам народов, населяющих Россию. Также депутат напомнил о таких датах, как день Петра и Февронии, праздник Ивана Купалы и посоветовал обратить на них больше внимания.