Сколько продлится рост заболеваемости коронавирусом, рассказали в Роспотребнадзоре Фото: Лилия ЗАХАРОВА

Рост числа заболеваемости коронавирусной инфекцией в России может продлиться ещё около 20 дней, до первой декады ноября. Такое мнение высказал заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.

Эксперт пояснил, что рост ожидаем, потому что COVID-19 - не исключение в сезонных инфекциях.

«Два инкубационных периода — это 28 дней, но так как рост начался не сегодня, а несколько дней назад, условно восемь дней отбрасываем. Таким образом, в течение ещё 20 дней ожидаем рост примерно до первой декады ноября», — приводит РИА Новости слова специалиста.

Ранее Горелов сообщил, что заболеваемость коронавирусом вернется к летним показателям примерно к февралю – марту.

Напомним, сегодня, 13 октября, в России выявили максимум заболевших за сутки с начала пандемии коронавируса. За один день в стране заразились еще 13 868 человек. Общее число заразившихся с начала пандемии в России достигло отметки в 1 326 178 случаев.