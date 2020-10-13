Коечный фонд для больных коронавирусом в России занят почти на 90%, сообщил Минздрав Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В России коечный фонд, развернутый для пациентов с коронавирусной инфекцией, занят почти на 90 процентов. Такую статистку привел заместитель министра здравоохранения Олег Гриднев в ходе онлайн-конференции «Пандемия 2020: вызовы, решения, последствия»

Замглавы ведомства также сообщил, что 20 процентов госпитализированных с коронавирусом имеют легкую степень заболевания.

«То есть те пациенты, которые должны находиться по сути дома ... То есть соответственно минус 20 процентов - вот еще 20 процентов освободившегося коечного фонда», - уточнил замминистра.

Напомним, сегодня, во вторник, 13 октября, в стране выявили максимум заболевших за сутки с начала пандемии. Суточный прирост составил 13 868 случаев. Общее число заразившихся в России достигло отметки в 1 326 178 человек. Замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов считает, что рост числа заболеваемости коронавирусной инфекцией в России может продлиться ещё около 20 дней, до первой декады ноября.