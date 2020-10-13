Карантин на Украине ужесточен и продлен на весь год Фото: REUTERS

На Украине карантин, введенный из-за коронавирусной инфекции и действовавший до ноября, продлен на весь год и ужесточен. Теперь во многих районах страны запрещено собираться более 50 человек. Такое решение приняло правительство незалежной на внеочередном заседании во вторник, 13 октября, проголосовав за предложение единогласно.

В соответствии с новыми правилами в так называемой «зеленой» зоне противоэпидемиологической ситуации разрешены массовые участия при участии до 50 человек, в «желтой» - до 30 и «оранжевой» -до 20 человек.

Проведение спортивных мероприятий в этих зонах разрешено, но проходить они будут без зрителей, за исключением международных соревнований, присутствие зрителей на которых необходимо будет согласовывать с властями.

По данным Worldometers, на данный момент в стране зарегистрировано 270 587 случаев заражения коронавируса. Ежесуточный прирост составил более пяти тысяч. За все время пандемии жертвами инфекции стали 5122 человек, выздоровели 116 562