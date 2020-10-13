Коронавирус у Роналду: что известно о состоянии здоровья известного футболиста

Футболист «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Футболист «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду сдал тест на коронавирусную инфекцию, и получил положительный результат. Об этом сообщает Федерация футбола Португалии.

«Он чувствует себя хорошо, без симптомов и в изоляции», - отметила португальская Федерация, где уточнили, что остальные игроки сборной сдали тест, который показал отрицательный результат

На данный момент футболист покинет сборную, и изолируется для прохождения лечения. Таким образом Роналду пропустит матч Лиги Наций Португалии против Швеции, который состоится в среду, 14 октября.

Напомним, накануне все члены сборной России по футболу в очередной раз сдали тесты на коронавирус, инфицированных не выявлено. Ранее, за сутки до контрольной игры сборной России против Швеции выяснилось, что у двух футболистов нашей команды подозрительные тесты на коронавирус. Однако подозрения не оправдались.