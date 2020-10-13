Лавров призвал ЕС и ФРГ выполнить международные обязательства по ситуации с Навальным

Сергей Лавров Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Европейский союз и Германия должны выполнить свои международно-правовые обязательства по ситуации с Алексеем Навальным. Такое заявление сделал министр иностранных дел России Сергей Лавров.

По его словам, Евросоюз в инцидентe с Навальным «ведет себя неприемлемо». Глава МИД РФ отметил, что если в Брюсселе не понимают необходимости взаимоуважительного диалога с Москвой, то российская сторона будет вынуждена прекратить общение.

«Те люди, которые отвечают за внешнюю политику на западе и не понимают необходимости взаимоуважительного разговора, наверное, мы должны просто на какое-то время перестать с ними общаться», - отметил российский министр.

Напомним, российская Генпрокуратура ранее передала Берлину уже четвертый запрос об оказании правовой помощи по делу Навального, в которых попросила ответить на вопросы о лечении пациента, предоставить результаты исследований, которые проводили немецкие специалисты, а также копию медицинской карты пациента и биологический материал для сравнительного анализа. Германия сообщала о получении запросов, но до сих пор не ответила ни на один из них.