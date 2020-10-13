Губернатор Владислав Шапша: Интерес инвесторов к особой экономической зоне «Калуга» очень высок

Губернатор Владислав Шапша обсудил новое производство с руководителями компании «Кроношпан Калуга». Фото: пресс-служба правительства Калужской области.

В Калужской области появится новое производство бумаги-основы из готовой целлюлозы. Две производственных линии заработают в конце 2021 года на территории Людиновской площадки особой экономической зоны «Калуга». 13 октября губернатор Владислав Шапша встретился с руководством ООО «Кроношпан Калуга» и обсудил детали нового инвестпроекта, а также перспективы развития компании в регионе.

Глава области подчеркнул: даже в условиях пандемии регион продолжает реализовывать крупные инвестиционные проекты. В Калужской области строятся новые предприятия, открываются новые производства.

- У нас большой инвестиционный портфель. Мы продолжаем реализацию начатых проектов. В этом году приступили к строительству нескольких новых предприятий, - отметил Владислав Шапша.

По словам губернатора, интерес инвесторов к особой экономической зоне «Калуга» очень высок, и регион готов оказывать им всестороннюю поддержку. Инвесторы получают особые условия работы и налоговые преференции, кроме того, им предоставляются необходимые инженерные и транспортные коммуникации.

- Вместе с компанией «РЖД» мы ведём строительство отдельного железнодорожного пути для компании «Кроношпан», - рассказал Владислав Шапша. - Построены энергетические объекты, которые обеспечат бесперебойную подачу электричества. Для нас строительство новых заводов – путь не только к экономическому росту, но и к повышению благосостояния людей. И особая экономическая зона станет основой развития южных районов региона. Вы можете рассчитывать на нашу поддержку на всех этапах реализации проекта.

ООО «Кроношпан Калуга» открыло в особой экономической зоне производство древесно-волокнистых плит. Более половины этой продукции будет отправляться на экспорт. Второе производство, которое компания откроет на Людиновской площадке, - это выпуск базовой бумаги из готовой целлюлозы. Такую бумагу в качестве сырья используют предприятия, изготавливающие ламинированные МДФ и ДСП плиты. В год предприятие планирует производить до 40 тысяч тонн бумаги.

По словам генерального директора ООО «Кроношпан Калуга» Ардашера Курбаншо, для начала предприятие откроет две линии по выпуску бумаги. Если проект окажется экономически выгодным, Кроношпан Калуга» удвоит производство. Еще один проект компании — производство фанеры, ее выпуск планируется наладить в 2025-2026 году. Владислав Шапша также обсудил с руководством ООО «Кроношпан Калуга»возможность создания на территории особой экономической зоны мебельного кластера.