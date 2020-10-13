Путин поручил перевести социально значимые госуслуги в онлайн к 2023 году

Путин поручил к 2023 году перевести в электронный формат социально значимые госуслуги Фото: Алексей БУЛАТОВ

Президент России Владимир Путин поручил перевести все социально значимые госуслуги в электронный формат к 1 января 2023 года. Соответствующий указ опубликован на сайте Кремля.

- Правительству Российской Федерации обеспечить к 1 января 2023 г. перевод в электронный формат массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг, предусмотрев соответствующие изменения в национальных проектах, - говорится в сообщении.

Правительство должно предоставлять доклад по выполнению поручения раз в полгода, начиная с 1 января 2021 года.

Ранее, 6 октября, на портале Госуслуг появился сервис электронных больничных. Теперь граждане могут автоматически получать оповещения об открытии, продлении и закрытии больничного. Также в личном кабинете можно найти информацию о номере своего больничного листа, медицинской организации, враче, выдавшем документ, и периоде нетрудоспособности.