Нижегородцы смогут бесплатно получить IT-образование

Нижегородцы смогут бесплатно повысить квалификацию по одному из 22 направлений цифровой экономики. Персональные цифровые сертификаты на обучение будут выдаваться за счет средств федерального проекта «Кадры для цифровой экономики» нацпроекта «Цифровая экономика». Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Персональные цифровые сертификаты – это государственная система стимулирующих выплат для формирования и развития у жителей компетенций цифровой экономики.

«Наш регион подал заявку в программу цифровых сертификатов и успешно прошел отбор. Нижегородцы смогут бесплатно освоить компетенции цифровой экономики в рамках дополнительного образования. Чтобы воспользоваться цифровым сертификатом, не обязательно иметь какие-либо профильные навыки. Обучение рассчитано на разные уровни подготовки: от начального до продвинутого», - рассказал Глеб Никитин.

Для получения цифрового сертификата необходимо зарегистрироваться на платформе цифровойсертификат.рф (прием заявок – с 15 октября), заполнить заявку, приложить к ней необходимые документы, пройти онлайн-диагностику, выбрать образовательную программу и дождаться ответа в личном кабинете.

Бесплатное обучение можно пройти по востребованным направлениям цифровой экономики: программирование и создание продуктов, искусственный интеллект, кибербезопасность, новые производственные технологии, разработка игр и мобильных приложений, цифровой дизайн и др. Обучение будет дистанционным. После завершения курса выдается официальный документ о повышении квалификации.