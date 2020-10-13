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Коронавирус Covid-19

Вакцину «Спутник V» начинают испытывать на добровольцах старше 60

Выдано соответсвующие разрешение на клинические исследования
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Вакцину «Спутник V» начинают испытывать на добровольцах старше 60

Вакцину «Спутник V» начинают испытывать на добровольцах старше 60

Фото: Мария ЛЕНЦ

Во вторник, 13 октября, выдано разрешение на клинические исследования российской вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V» на добровольцах старше 60 лет. Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения России

«В исследовании, которое пройдет на базе Центральной клинической больницы Управления делами президента РФ, примут участие 110 добровольцев возрасте старше 60 лет», - уточнили в ведомстве.

Как пояснили в министерстве, целью исследования является расширение возможностей применения препарата в гражданском обороте на более старшей возрастной группе, которая имеет повышенный риск тяжелого течения новой коронавирусной инфекции.

Как писал сайт kp.ru, ранее главный терапевт Минздрава России, директор НМИЦ терапии и профилактической медицины Оксана Драпкина сообщила, что после вакцинации иногда отмечается повышение температуры тела, однако она отметила, что заразиться коронавирусной инфекцией после применения вакцины «Спутник V» нельзя

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