На Кубани реконструировали Белореченскую ГЭС, продлив срок ее службы на 40 лет

В церемонии запуска Белореченской ГЭС приняли участие губернатор Кубани Вениамин Кондратьев и президент ПАО «Лукойл» Вагит Алекперов. Фото: пресс-служба правительства Краснодарского края.

В Краснодарском крае модернизировали Белореченскую ГЭС: одна из старейших в регионе электростанций исчерпала свой ресурс еще 10 лет назад, но благодаря реконструкции она снова будет обеспечивать электроэнергией около 20 тысяч жителей края. Средства для реконструкции выделила компания «Лукойл». 13 октября в торжественной церемонии запуска ГЭС приняли участие губернатор Кубани Вениамин Кондратьев и президент ПАО «Лукойл» Вагит Алекперов.

Модернизация Белореченской ГЭС позволит решить проблему энергодефицита сразу нескольких районов - Белореченского, Апшеронского и Горячего Ключа. «Лукойл» вложил в ее реконструкцию 1,7 млрд рублей, проект реализовали всего за три года.

– Бесперебойное электроснабжение – это качество жизни людей. А также дополнительные мощности для реализации новых инвестпроектов, препятствием для которых часто становится именно нехватка энергетических ресурсов, – подчеркнул Вениамин Кондратьев. – Кроме того, это решение экологических вопросов. Именно гидроэнергетика, солнечная, ветровая является перспективной для курортного края, это наше будущее.

В послевоенные годы Белореченская ГЭС помогла Краснодарскому краю восстановить промышленность и сельское хозяйство. Сегодня регион делает ставку на развитие современных экологичных технологий. Скоро на Кубани появится солнечная электростанция мощностью 2,5 МВт. Инвестиции в ее строительство также выделит «Лукойл». По словам Вагита Алекперова, компания усиливает свое присутствие в альтернативной энергетике.

– При реконструкции ГЭС использовали самые новые технологии и генераторы последнего поколения, - отметил глава «Лукойла». - Принято решение об инвестициях в солнечную электростанцию на территории Краснодарского края на 2,5 МВт. Это уже станет не экзотикой, а реальной жизнью, компания трансформируется.

При реконструкции на Белореченской ГЭС было установлено основное генерирующее оборудование, сделанное в России. На станции заменили два гидроагрегата, увеличив их мощность с 16 до 24 МВт. Благодаря модернизации станция будет более эффективно использовать потенциал реки Белая, что позволит увеличить выпуск экологически чистой энергии более чем на 80% - с 138 до 250 млн. кВтч в год.