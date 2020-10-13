Источник: У Ксении Собчак обнаружен коронавирус Фото: Борис КУДРЯВОВ

Тест на коронавирусyю инфекцию у российской телеведущей Ксении Собчак дал положительный результат. Об этом во вторник, 13 октября, сообщает Telegram-канал Mash со ссылкой на свои источники среди врачей.

Накануне Ксения сдавала ПЦР-анализ для диагностики наличия коронавируса. Положительный результат пришел еще 11 октября, однако связаться с зараженной телеведущей врачи так и не смогли. Поэтому возможно, что Собчак пока что и сама не знает о результате теста.

Сотрудник из команды «Осторожно, Собчак!» Владимир Карпов в эфире Радио «Комсомольская правда» прокомментировал появившиеся в сети сообщения о заражении звезды.

- Смотрите, все просто. Ни подтвердить, ни опровергнуть я не могу. Потому что результаты анализов ее не видел. Об этом может рассказывать только она. Относительно самоизоляции – к ней вопрос. Мы с ней обычно дистанционно общаемся, - сказал он.

Сама актриса опровергла информацию о найденном у нее заболевании и предложила журналистам вернуться к прежней «любимой новости» про ее беременность.

- Чую дефицит новостей. Может быть, все-таки вернемся к «сенсациям», что я беременна?, - написала Ксения в своем Telegram-канале.

Как сообщал сайт kp.ru, весной Ксения Собчак говорил, что переболела, как она считает, коронавирусом. В ходе прямого эфира со своим супругом Константином Богомоловым телеведущая вспомнила, что в начале декабря прошлого года лежала в постели «со страшной болезнью» и «не могла встать». Диагноз, который тогда поставили медики - атипичная пневмония. Весной коронавирус также подозревали у матери ведущей, члена Совфеда России Людмилы Нарусовой.