Медведев: ни один россиянин не должен иметь доход ниже прожиточного минимума

Дмитрий Медведев вновь обратил внимание на вопрос средней зарплаты россиян. Фото: Екатерина Штукина/POOL/ТАСС

Глава "Единой России", зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев вновь обратил внимание на вопрос средней зарплаты россиян. Во вторник, 13 октября, на заседании комиссии по подготовке предвыборной программы партии он отметил, что гражданам необходимо гарантировать доход не ниже величины прожиточного минимума.

"С учетом пандемии нужно ставить вопрос о том, чтобы ни один человек в нашей стране не получал доход ниже величины прожиточного минимума", - заявил Медведев

Он также напомнил, что уже делал предложения на этот счет и предложил продолжить дискуссию на заданную тему в рамках подготовки программы.

Ранее сайт kp.ru сообщал о том, что в сентябре Дмитрий Медведев предложил ввести для россиян минимальный гарантированный доход. Тогда было отмечено, что речь идет о введении социального пособия в виде регулярной выплаты фиксированной суммы от государства. Право на эту выплату имеет любой гражданин страны вне зависимости от уровня доходов и без необходимости выполнения работ. То есть получать эту выплату могут как безработные, так и работающие.