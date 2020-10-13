Лавров назвал условие прекращение диалога с ЕС

По мнению главы российского МИД, особенно неподобающе представители Евросоюза ведут себя в вопросе о деле Алексея Навального Фото: Евгения ГУСЕВА

Москва может прекратить общение с Брюсселем, если западные страны не хотят поддерживать взаимоуважительный диалог. Об этом во вторник, 13 сентября, заявил глава российского МИД Сергей Лавров во время презентации доклада "Утопия многообразного мира: как продолжается история" международного дискуссионного клуба "Валдай".

"Те люди, которые отвечают за внешнюю политику на Западе и не понимают необходимости взаимоуважительного разговора, — наверное, мы должны просто на какое-то время перестать с ними общаться. Тем более что Урсула фон дер Ляйен заявляет, что с нынешней российской властью геополитического партнерства не получается. Так тому и быть, если они этого хотят", — сказал министр.

Лавров отметил, что в вопросе о деле Алексей Навального представители Евросоюза ведут себя особенно неподобающе. Он напомнил о том, что на последнем заседании Совета ЕС по внешней политики звучали заявления о том, что Россия, по мнению европейских лидеров, не смогла воспользоваться шансом объяснить ситуацию с Навальным.

Как ранее сообщал сайт kp.ru, накануне глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил о том, что члены Евросоюза достигли политического согласования о санкциях в отношении России. Уточняется, что поводом для санкций послужила ситуация с блогером Алексеем Навальным.