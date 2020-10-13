Продление заморозки накопительной пенсии поддержали в Госдуме Фото: Иван МАКЕЕВ

Во вторник, 13 октября, Комитет Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов поддержал продление заморозки накопительной пенсии до конца 2023 года.

«Большинство членов комитета поддержали и продление заморозки, и ожидаемый период выплаты накопительной пенсии», - передает ТАСС слова главы комитета Ярослава Нилова, который отметил, что «параметры бюджета сверстаны исходя из предположения, что эти вопросы будут поддержаны».

Напомним, с 2014 года отчисления в накопительную часть в размере 6 процентов от заработной платы россиян направляются в страховую часть - на выплаты нынешним пенсионерам. Согласно действующему законодательству, эта норма действует до 2022 года включительно, однако законопроект предлагает продлить ее до конца 2023.

Как писал сайт kp.ru, по сообщению правительства России, принятие законопроекта не уменьшит объем пенсионных прав застрахованных лиц, а его реализация должна привести к уменьшению трансферта из федерального бюджета в бюджет Пенсионного фонда в 2023 году на 669,3 млрд рублей.