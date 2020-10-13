ООН: с начала 2020 года от голода в мире умерло 7 млн человек

Борьбе с мировым голодом в данный момент действительно уделяется большое значение Фото: EAST NEWS

По данным ООН, как минимум 7 млн человек в 2020 году погибли от голода. Об этом во вторник, 13 октября, сообщил исполнительный директор Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН Дэвид Бисли, передает Reuters.

По его словам, голод в некоторых регионах мира усилился на фоне кризиса, вызванного пандемией коронавируса, что существенно обострило масштабы трагедии. Бисли также предполагает, что для борьбы с голодом в данных условиях потребуется не менее $6,8 млрд.

Ранее в этом году, комментируя ситуацию борьбы с голодом для агентства, исполнительный директор Всемирной продовольственной программы ООН уже заявлял о том, что пандемия коронавируса может привести к голоду «библейских масштабов» и перечеркнуть все усилия международных организаций по борьбе с ним в предыдущие годы.

Отметим, что борьбе с мировым голодом в данный момент действительно уделяется большое значение. Так, в 2020 году Нобелевская премия мира была присуждена WFP за вклад в борьбу с голодом.