Порошенко заявил о выздоровлении после коронавируса Фото: REUTERS

Бывший украинский президент Пётр Порошенко, ранее госпитализированный из-за коронавирусной инфекции, сообщил о своем выздоровлении и готовности вернуться к работе.

«Сегодня получил отрицательный результат теста. Завтра возвращаюсь к работе», - написал политик на своей странице в Facebook.

Напомним, о коронавирусной инфекции у бывшего президента Украины сообщили 29 сентября. Сначала он лечился дома, однако позже у политика обнаружили двустороннее воспаление легких, и 3 октября его жена Марина Порошенко сообщила о госпитализации супруга. Дочь экс-президента также заболела COVID-19, но переносила заболевание гораздо легче.

Ранее коронавирусной инфекцией на Украине переболели бывшая премьер-министр незалежной Юлия Тимошенко, а также Елена Зеленская, супруга нынешнего украинского Владимира Зеленского. Причем Тимошенко также переносила болезнь в тяжелой форме.