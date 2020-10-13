Новый iPhone 12 будет поддерживать 5G Фото: REUTERS

Компания Apple представила новый iPhone 12, который будет поддерживать беспроводную сеть 5G.

Глава Apple Тим Кук назвал новую функцию началом новой технологической эры. По его словам, технология 5G означает новый уровень качества скачивания и закачивания файлов, а также более высокий уровень стримминга, интерактивность и многие другие возможности.

Как отметили на презентации, новый гаджет будет автоматически переключаться на LTE, когда 5G meltn не нужен. Такая функция позволит сэкономить заряд батареи. При этом скорость беспроводной сети будет зависеть от оператора и региона.

Сайт kp.ru писал, что новый iPhone 12 обладает новым чипом A14 Bionic, выполненным на пятинанометровом техпроцессе, а новый процессор дает возможность играть на телефоне как на приставке.