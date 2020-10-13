Как выглядит iPhone 12 Mini: на презентации Apple Event показали смартфон

Apple представила новый iPhone 12 Mini, который будет стоить 699 долларов Фото: Кадр видео

Во вторник, 13 октября, в штаб-квартире корпорации Apple Park в Купертино, компания Apple презентовала новые гаджеты, среди них iPhone 12 mini, который меньше iPhone 8, но при этом у него больше экран. Дисплей нового гаджета будет 5,4.

В компании отметили, что гаджет сохранит все функции iPhone 12. При этом стоимость на него будет на 100 долларов меньше. Цена iPhone 12 mini составит 699 долларов, а iPhone 12 - 799 долларов

Как писал сайт kp.ru, главной особенностью нового смртфона стала беспроводная сеть 5G. При этом гаджет будет автоматически переключаться на LTE, когда 5G не нужен, для экономии заряд батареи. Скорость беспроводной сети будет зависеть от оператора и региона.

Кроме того, смартфон получил новый чип - A14 Bionic, выполненный на пятинанометровом техпроцессе. Новый процессор позволяет играть на iPhone 12 как на приставке.

Смартфон будет доступен в пяти цветах: черном, белом, красном, синем и зеленом.