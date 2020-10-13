Россия
Еще
Радио
Россия
Еще
Радио
Россия
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Общество

Сколько будет стоить iPhone 12: Apple объявила цены

Компания презентовала новые смартфоны
Елена ГИЛЬМАНОВА
КомментироватьОставить комментарий
Компания презентовала новые смартфоны

Компания презентовала новые смартфоны

Фото: REUTERS

Во вторник, 13 октября, в штаб-квартире корпорации Apple Park в Купертино, компания Apple презентовала новые гаджеты, среди которых iPhone 12 и iPhone 12 mini.

В компании отметили, что iPhone 12 mini сохранит все функции iPhone 12, но имеет меньшей дисплей, и его стоимость будет на 100 долларов меньше. Цена первого составит 699 долларов, а iPhone 12 будут продавать за 799 долларов.

Стоимость iPhone 12 Pro, оснащенного тремя камерами будет 999 долларов.

Apple объявила цены на новые гаджеты

Apple объявила цены на новые гаджеты

Таким образом, цены на iPhone 12 mini в России будут начинаться от 69 990 рублей, iPhone 12 - 79 990 рублей, iPhone 12 Pro - от 99 990 рублей, iPhone 12 Pro Max - от 109 990 рублей.

Как уточнили в компании предзаказ на iPhone 12 и iPhone 12 Pro будет открыт уже 16 октября, а купить их можно будет 23 октября. Однако iPhone 12 Pro Max и iPhone 12 Mini будут доступны в продаже только с 13 ноября.