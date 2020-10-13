Сколько будет стоить iPhone 12: Apple объявила цены

Компания презентовала новые смартфоны Фото: REUTERS

Во вторник, 13 октября, в штаб-квартире корпорации Apple Park в Купертино, компания Apple презентовала новые гаджеты, среди которых iPhone 12 и iPhone 12 mini.

В компании отметили, что iPhone 12 mini сохранит все функции iPhone 12, но имеет меньшей дисплей, и его стоимость будет на 100 долларов меньше. Цена первого составит 699 долларов, а iPhone 12 будут продавать за 799 долларов.

Стоимость iPhone 12 Pro, оснащенного тремя камерами будет 999 долларов.

Apple объявила цены на новые гаджеты

Таким образом, цены на iPhone 12 mini в России будут начинаться от 69 990 рублей, iPhone 12 - 79 990 рублей, iPhone 12 Pro - от 99 990 рублей, iPhone 12 Pro Max - от 109 990 рублей.

Как уточнили в компании предзаказ на iPhone 12 и iPhone 12 Pro будет открыт уже 16 октября, а купить их можно будет 23 октября. Однако iPhone 12 Pro Max и iPhone 12 Mini будут доступны в продаже только с 13 ноября.