Коронавирус в Москве, последние новости на 14 октября 2020 года: Нарушители масочного режима заплатят штрафов на 480 млн рублей

Если сидеть дома нет возможности, то обязательно стоит носить маску Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Последний месяц в Москве сохраняется тенденция к увеличению числа выявленных случаев пациентов с коронавирусом. Согласно последним данным оперативного штаба, доступным на утро 14 октября, ежедневные прирост составил 4618 случаев. Это рекорд осени. Для сравнения, пик был зафиксирован 11 мая. Тогда было выявлено более 6 тысяч больных.

Не отстает и число госпитализированных. Практически каждый четвертый попадает в больницы. Из них подавляющее большинство это взрослые люди от 18 до 45 лет. Однако день ото дня становится больше пожилых заболевших, несмотря на предписание мэрии соблюдать домашний режим.

Как известно, одним из лучших средств уберечь себя от инфекции, является самоизоляции. Однако если сидеть дома нет возможности, то обязательно стоит носить маску. Респиратор и социальная дистанция в полтора метра почти до нуля сводят риск заражение. Последние дни власти решили усилить контроль за соблюдением масочного режима. Напомним, его ввели весной и он сохраняется до сих пор. За отсутствие защиты в общественном месте или транспорте положен штраф от 4 до 5 тысяч рублей. Накануне провели рейд по столичным вокзалам. Наказали почти 150 человек.

Также накануне ГКУ «Организатор перевозок», который отвечает за контроль в общественном транспорте, отчитался, что к 14 октября в Москве оштрафовано почти 100 тысяч пассажиров. Если сложить сумму по всем протоколам, то в бюджет нарушители должны заплатить 480 миллионов рублей.

Среди последних новостей о коронавирусе в Москве угроза закрытия домашнего стадиона футбольного клуба «Спартак». На игре с питерским «Зенитом» было так много людей, что о социальную дистанцию было невозможно соблюдать. Матч привлек внимание не только поклонников отечественного «нога-мяча», но и Роспотребнадзор. Пошли разбираться в суд. Обошлось все штрафом в 300 тысяч рублей. Эксперт объяснил «КП», почему Фемида не стала закрывать футбольное поле.