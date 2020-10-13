Как выглядит iPhone 12 Pro: на презентации Apple Event показали смартфон

Apple представила новый iPhone 12 Pro с тремя камерами Фото: Кадр видео

Во вторник, 13 октября, в штаб-квартире корпорации Apple Park в Купертино, компания Apple презентовала iPhone 12 Pro с тремя камерами.

Apple представила новый iPhone 12 Pro с тремя камерами Фото: Кадр видео

В компании отмечают, что новая телефотокамера имеет 65-мм фокусное расстояние. Кроме того, профессиональные фотографы смогут делать снимки в ProRaw-формате. В смартфоне также будет сканер LiDAR, который позволит камерам быстрее фокусироваться.

Видео можно будет записывать в Dolby Vision HDR, и редактировать прямо на телефоне.

iPhone 12 Pro и 12 Pro Max теперь имеют дисплеи большего размера: 6,1 и 6,7 дюйма, а также лучший в своем классе уровень защиты от воды и пыли IP68.

Он доступен в четырех цветах. iPhone 12 Pro Max и 12 Mini будут доступны для покупателей с 13 ноября.