Зеленский посетит Турцию для подписания военного соглашения

Владимир Зеленский Фото: REUTERS

Президент Украины Владимир Зеленский совместно с министром обороны незалежной Андреем Тараном посетит Турцию для подписания военного соглашения. Поездка запланирована на 15-17 октября. Об этом во время внеочередного заседания Кабинета министров сообщил глава украинского Минобороны.

«В рамках проведения в Турецкой республике в период с 15 по 17 октября визита президента планируется подписание проекта рамочного военного соглашения между Кабинетом министров Украины и правительством Турецкой республики», - сообщил глава военного ведомства.

По словам министра, подписание двустороннего соглашения расширит сотрудничество по 21 направлению, и позволит двум странам взаимодействовать на новом уровне.

Ранее в ходе рабочего визита в Украину президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана подписал договор о военной помощи и поставках Киеву самолетов АН-178.