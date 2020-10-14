Коронавирус в мире, последние новости на 14 октября 2020 года: COVID-19 разделил ЕС на зоны

«КП» – о последних новостях о коронавирусе в мире на 14 октября 2020 года Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Коронавирус в мире, последние новости на 14 октября 2020 года. Число заразившихся COVID-19 во всем мире превысило 38 миллионов. По данным сайта Worldometers, число инфицированных в 216 странах на данный момент составляет 38 263 541 человек. От последствий коронавирусной инфекции с начала пандемии скончались 1 088 457 больных, выздоровели 28,74 миллиона заразившихся.

В Евросоюзе, где ранее границы между странами были формальными и перемещение осуществлялось без какого-либо контроля, разработаны и представлены рекомендации для поездок внутри союза в период эпидемии COVID-19. ЕС превратится в своеобразный светофор и будет разделен на красную, желтую, зеленую и серую зоны. Цветная единая карта будет публиковаться раз в неделю, а границы этой карты будут обновляться в зависимости от текущей ситуации с коронавирусом.

Минздрав России планирует зарегистрировать вторую отечественную вакцину от COVID-19 уже до конца этой недели. Кстати, популярный украинский политик и блогер Анатолий Шарий считает, что российская вакцина от коронавируса может поступить на Украину через одну из стран Евросоюза. Как говорит Шарий, «вакцина едет в Европу, там она просто переливается и прилетает к нам уже не как российская».

Власти Индии сегодня сообщили, что в стране отмечены три случая повторного заражения коронавирусной инфекцией, а в Нидерландах накануне зафиксировали первую в мире смерть из-за повторного заражения коронавирусом.

Футболист «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду ушел в изоляцию после того, как получил положительный результат теста на ковид. А вот в сборной России, как выяснилось, инфицированных нет.

И напоследок новость из Ростова-на-Дону: там врач создал для детской поликлиники «антиковидных» роботов. Они измеряют температуру пациентов и обрабатывают руки дезинфицирующим раствором.

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