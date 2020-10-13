В туннеле московского метро застрял поезд Фото: Евгения ГУСЕВА

Вечером во вторник, 13 октября, в туннеле московского метро застрял поезд в связи с технической неисправностью. Инцидент произошел между станциями «Театральная» и «Тверская» на зеленой ветке. Об этом сообщил представитель экстренных служб Москвы.

«Между станциями Театральная и Тверская произошла поломка состава в тоннеле», - передает РИА Новости слова представителя экстренных служб

Тем временем Московское метро на официальной странице Twitter предупредило о временном увеличении интервала движения поездов на Замоскворецкой линии (2) от станции «Белорусская» до станции «Новокузнецкая». Как уточнили, это сделано «для проверки поезда».

Позже Дептранс Москвы сообщил, что пассажиров высадили из одного поезда на станции «Театральная». На данный момент поезд уже убрали с линии для проверки, а движение на Замоскворецкой линии уже вводится в график.