Системы помощи водителю не способны делать за человека всё, даже если авто - беспилотник

Сергей Хранцкевич Фото: Александр ШПАКОВСКИЙ

Во многих современных автомобилях предусмотрены различные системы помощи водителю, например, система экстренного торможения или дистроник - система поддержания дистанции. Заместитель начальника отдела пропаганды безопасности дорожного движения Госавтоинспекции МВД России Сергей Хранцкевич напомнил слушателям Радио «Комсомольская правда», что не стоит полностью полагаться на «умные» машины, даже если речь идет о беспилотниках.

«Возможно, даже хорошо, что люди порой не знают о наличии у них каких-то дополнительных систем безопасности. Поскольку человек сразу начинает рассчитывать, что они сделают все за него. На деле же такие системы работают лишь в совокупности, они не способны предпринимать все необходимые действия за человека», - пояснил Сергей Хранцкевич, который стал гостем программы «Россия в движении».

Он добавил, что 80% ДТП в России спровоцированы человеческими ошибками. Технологии всего лишь позволяют их минимизировать.