В Госавтоинспекции рассказали, на что чаще всего отвлекаются водители в Смоленской области

Сергей Хранцкевич Фото: Александр ШПАКОВСКИЙ

Жители Смоленской области, находясь за рулем автомобиля, чаще всего отвлекаются именно на использование электронных устройств, нежели на другие факторы. Об этом эфире программы «Россия в движении» на Радио «Комсомольская правда» рассказал подполковник полиции Александр Норкин – ВРИО начальника управления Госавтоинспекции УМВД России по региону.

По его словам, именно такие выводы были сделаны в ходе изучения результатов проведения профилактических мероприятий. К слову, отнеслись к таким «рейдам» смоляне весьма положительно.

«В первую очередь, это касается пешеходов. С ними получилось более плотно поработать. С водителями в этом плане сложнее. С ними просто сложнее работать, поскольку они находятся в процессе движения, постоянно куда-то торопятся», - пояснил Александр Норкин.

Подполковник полиции добавил, с начала года по области было проведено порядка 200 мероприятий - это семинары, тренинги и другие форматы. Специалисты работали, преимущество, в автошколах, на автозаправках, на дорогах, в транспортных предприятиях и торговых центрах.

Заместитель начальника отдела пропаганды безопасности дорожного движения Госавтоинспекции МВД России Сергей Хранцкевич, который тоже стал гостем радио «Комсомольская правда», подчеркнул, что в этом году Госавтоинспекция подошла к вопросу креативно и создала обучающий ролик в жанре «стендап». По его словам, молодежи такой формат пришелся по вкусу.

Ведущая программы Наталья Агре поддержала полковника полиции, добавив, что видео были сняты не только обучающие, но и с чувством юмора.